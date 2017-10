La alargada y peligrosa sombra de David Bustamante

Al igual que ya le sucedió a Paula Echevarría tras conocerse su separación -aún no se sabe si permanente- del cantante David Bustamante, la última joven con quien se le ha relacionado se ha visto envuelta en una tormenta mediática a consecuencia de la cual se ha convertido en el objetivo de los paparazzi y, en sus puntuales apariciones públicas, únicamente se le interroga acerca de su vida sentimental, obviando sus proyectos laborales.

Aunque la presentadora Ares Teixidó era una desconocida para el gran público hasta que hace unas semanas se la fotografió saliendo del edificio donde tiene su apartamento de soltero Bustamante, ella considera que esta súbita popularidad no ha hecho más que jugar en detrimento de su credibilidad profesional.

"Estoy absolutamente hecha polvo. No me puedo creer todo lo que está pasando. No tengo una relación con David", explica la presentadora en una exclusiva a la revista Diez Minutos, en la que lamenta que la gran perjudica en toda esta historia acabará siendo ella: "Aquí salgo perdiendo yo, que quede muy claro. A él lo van a proteger siempre".

Sobre las imágenes que dieron a conocer su supuesto romance con el intérprete, según su versión de los hechos se explican debido a la estrecha amistad que ella mantiene con otro de los residentes de la urbanización, a quien visita a menudo. "Eso es lo que piensa todo el mundo, que estoy con él... pero no hay nada", insiste.

"Lo conozco y ya está. Más allá de todo lo que se está diciendo y se está publicando no hay absolutamente nada cierto, todo está de más", asegura, aunque mostrándose algo ambigua cuando se le cuestiona directamente sobre la naturaleza de su relación con el cantante y si entre ellos hubo un breve romance: "Da igual, todo lo que se publica no es cierto".

Por ahora, tanto Bustamante como Ares coinciden en que no son pareja -de hecho, la aún esposa del intérprete descartaba hace días la posibilidad de un divorcio inminente- y en que la noticia de su supuesto noviazgo no es ningún montaje orquestado por algunas de las partes para ganar notoriedad.