¿Qué ha aprendido Drake tras debutar en la paternidad?

El rapero Drake (31) no ha tenido reparo alguno a la hora de sincerarse sobre las notables experiencias y lecciones de vida que ha venido recibiendo desde que debutara en la paternidad hace algo más de un año, una circunstancia que solo hizo pública con el lanzamiento, a finales de junio, de su nuevo disco, 'Scorpion', y de la que ahora ha revelado que le ha enseñado a ser una persona más "paciente" y ante todo el valor del "amor incondicional".

"Tiene unos ojos muy azules, es precioso. Ya trata de meter canastas en la piscina y a mí me tiene muy emocionado. He aprendido muchas cosas a lo largo de este tiempo, pero también le estoy transmitiendo todo lo que mi padre y mi madre me han inculcado durante toda mi vida: la paciencia y el amor incondicional son dos de las cosas que más me definen a día de hoy", ha confesado el artista sobre su pequeño Adonis en conversación con The Shop.

Que el afamado artista haya querido pronunciarse públicamente sobre su adorable retoño, fruto de una aventura fugaz con la artista Sophie Brussaux, supone toda una rareza habida cuenta de la temática de la canción con la que presentó a su bebé ante el mundo: un tema, 'Emotionless', en el que expresaba su temor a que el niño se viera corrompido o traumatizado demasiado pronto aquellos aspectos más crueles y desalmados del escrutinio público.

"No estaba escondiendo a mi hijo del mundo / Estaba escondiendo el mundo de mi hijo / Las noticias sobre mi vida ya no dominan los blogs / Los únicos con los que quiero hablar son aquellos a quienes puedo llamar", rezan varios versos del citado sencillo en el que, por cierto, colabora Mariah Carey.