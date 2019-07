El romántico atardecer de Paula Echevarría y Miguel Torres

635x357 Miguel Torres y Paula Echevarría presumen de amor en la costa de Sorrento (c) Instagram. EFE

La pareja formada por Paula Echevarría y el ya exfutbolista Miguel Torres sigue derrochando romanticismo en las redes sociales gracias, en esta ocasión, a las relajantes vacaciones de las que ambos están disfrutando en algunos de los entornos más bucólicos y monumentales que les ofrece Italia.

Además de visitar enclaves llenos de historia como Pompeya o una de las cunas de la gastronomía transalpina, Nápoles, los dos enamorados también han tenido ocasión de presumir ante los internautas de la preciosa puesta de sol con la que, ayer jueves, les recibió la zona costera de la ciudad de Sorrento.

"Frente al golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica. ¡Vacaciones en Italia!", ha escrito la intérprete -en italiano, por cierto- para describir una de las imágenes más evocadoras de las muchas que ha colgado estos días en su cuenta de Instagram. En ella, Paula sonríe a la cámara al tiempo que exhibe su elegante y floreado vestido, todo ello mientras su chico le da un tierno beso en la mejilla.

Como se desprende de otras publicaciones de la misma plataforma, la estrella televisiva y el que fuera defensa del Málaga están sacando el máximo partido a su escapada veraniega y, por supuesto, a la "dolce vita" que tanto caracteriza a los paradisíacos escenarios en los que se encuentran. De esta forma, es probable que a la exmujer de David Bustamante se le haya pasado la "rabia" tras descubrir, hace unas semanas, que ciertos medios ya daban por hecho que estaba preparando una futura boda para poner el broche de oro a su relación con el exdeportista.

"Como en verano no hay noticias, algunos se las inventan. ¡Me da mucha rabia!", aseguraba visiblemente molesta al tener que dirigir momentáneamente la atención hacia el último de los bulos que no han dejado de circular sobre su vida privada. "No es que sea pronto, es que ni siquiera nos lo hemos planteado", afirmaba meses antes al ser preguntada por sus hipotéticos planes nupciales.