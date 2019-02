El bastón de Selma Blair tiene un significado muy especial

Este domingo Selma Blair recorrió su primera alfombra roja desde que el pasado mes de octubre revelara que padece esclerosis múltiple y lo hizo apoyándose en un elegante bastón que le permitió moverse con soltura y mostrar como se merecía el impresionante vestido multicolor de Ralph & Russo con capa que había elegido para la ocasión.

Además de ayudarle a mantener el equilibrio mientras posaba para los fotógrafos a su llegada de la fiesta posterior a los Óscar organizada por Vanity Fair, ese accesorio guardaba un significado muy especial para la actriz al resumir a la perfección el apoyo que ha venido recibiendo de sus seres queridos a la hora de lidiar con los aspectos más duros de su enfermedad.

El bastón había sido personalizado para ella por su pareja, David Lyons, y dos amigos más, entre ellos el manicurista de las estrellas Tom Bachik: el primero se encargó de encontrar una tela brillante de cuero con la que forrarlo y el segundo personalizó el mango con las iniciales de la intérprete y una pequeña piedra rosada.

"Esto es amor. ¿Cómo he podido tener tanta suerte?", ha asegurado Selma en su cuenta de Instagram mostrando el resultado final de su esfuerzo horas antes de estrenarlo.

"Hay horas de amor invertidas en esto. Me eché a llorar al verlo. Este tipo de regalos son los que me hace seguir adelante. No puedo darles las gracias lo suficiente. Aún quedan ángeles".Aunque Selma solo conoció su diagnóstico en verano de 2018, en realidad llevaba más de una década lidiando con síntomas como pérdida de equilibrio o cansancio extremo a los que solo pudo poner nombre a partir de entonces.

En el momento en que decidió compartir esa noticia con todos sus fans, la estrella no intentó suavizar la situación ni caer en el dramatismo barato: pese a reconocer que había resultado un duro revés, también bromeó con la incomodidad que ciertas personas parecían experimentar ante algunos de sus ocasionales contratiempos.

"Tengo esclerosis múltiple y estoy bien", aclaraba, "pero si me ves por la calle y se me han caído al suelo todas mis porquerías, por favor que no les dé vergüenza y ayudadme a recogerlas porque yo sola tardo una eternidad".