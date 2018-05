Así fue la boda de Richard Gere y Alejandra Silva

El pasado mes de abril la revista ¡HOLA! aseguraba que el actor Richard Gere y su novia española se habían dado el 'sí quiero' en una discreta boda celebrada en Estados Unidos y ahora esa misma publicación ha revelado las primeras imágenes del enlace en las que se ve a la pareja posando radiante y feliz y se descubre por fin el vestido que eligió Alejandra para la ocasión.

En realidad, la guapa empresaria se decantó por tres atuendos distintos: uno vintage de inspiración victoriana que había pertenecido a su madre y con el que le dio el 'sí quiero' a la estrella de Hollywood, tras lo cual se cambió hasta en dos ocasiones para lucir sendos diseños de Yaniv Persy.

La novia también lució unos pendientes regalo de su ya cuñada como su 'algo azul' y redujo el resto de su look al mínimo al decantarse por un maquillaje muy natural que completó con un brazalete dorado y una trenza adornada con flores del jardín del rancho de las afueras de Nueva York en que contrajeron matrimonio frente a un pequeño grupo de amigos y familiares.

Soy el hombre más feliz del universo. Alejandra es bella, sensible, comprometida... ¡y española! Es insuperable

Asegura Richard Gere en las declaraciones que acompañan a la portada de la publicación."Me muero de amor. Me siento como en un auténtico cuento de hadas. Cada mañana él me pregunta: '¿Qué te haría feliz hoy?'; y cada día me compone una canción", declara ella emocionada acerca del carácter romántico de su flamante marido.De acuerdo a la mencionada revista, los planes de los novios pasaban por organizar una segunda fiesta más concurrida en su casa de la Gran Manzana, donde residen desde que ella se mudara allí procedente de su país natal junto a su único hijo, fruto de su primer matrimonio con Govind Friedland.