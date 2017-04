El bonito gesto de Chrissy Teigen para con una de sus seguidoras

La modelo Chrissy Teigen ha hecho la mujer más feliz del mundo a una de sus seguidoras, Mercedes Edney, al donar 5.606 dólares a la cuenta de crowdfunding que la joven había creado para recaudar dinero con el que costear la matrícula de sus estudios en una escuela de belleza de Charlotte, Carolina del Norte.

"Sé que esa es tu pasión desde hace mucho tiempo. Así que me emociona mucho verte cumplir tu sueño", ha sido la explicación que le ofreció la famosa maniquí para justificar su bonito gesto.La propia Mercedes se ha encargado de desvelar a través de las redes sociales cómo la mujer de John Legend le ha cambiado la vida de la noche a la mañana.

"Anoche sucedió algo maravilloso. Muchos de ustedes ya saben cuánto me gusta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel y que mis planes son acudir a una escuela de estética el mes que viene. Anoche publiqué el enlace a la cuenta para recaudar el dinero de mi matrícula, y entonces sucedió algo que jamás habría podido imaginar. La alarma de notificaciones se activó y al mirar mi teléfono vi que ya había alcanzado los 5.605 dólares. Al principio creí que se trataba de una estafa. Pero cuando comprobé mi email descubrí que la donación procedía de Chrissy Teigen, que se había ocupado de pagar mi matrícula entera. No he podido parar de llorar en toda la noche", explica la propia Mercedes.

"Muchísimas gracias, Chrissy. No se me ocurre como agradecerte lo que has hecho", le aseguró directamente a la modelo a través de las redes sociales.La respuesta de la estrella no se hizo esperar, y en ella volvió a animar a la joven a luchar duro para alcanzar sus objetivos, mientras ella seguía de cerca sus progresos."Me hace mucha ilusión verte perseguir tus sueños", escribió la estrella junto a tres emoticonos de corazón.