¿Qué ha cambiado Rod Stewart de cara a su segunda experiencia en la paternidad?

El veterano cantante Rod Stewart es padre ocho hijos con cinco mujeres diferentes: seis adultos de entre cincuenta y veintitantos años -la primogénita nació cuando él era aún un adolescente y fue dada en adopción- y dos menores, Alastair (12) y Aiden (7), fruto de su matrimonio con su actual esposa Penny Lancaster.

De cara a su segunda experiencia con la paternidad una vez entrado en la tercera edad, el músico de 73 años ha abrazado una filosofía diferente a la que siguió con sus primeros retoños para anteponer el pasar tiempo con sus niños a su carrera profesional ahora que sí puede permitírselo.

"Siempre organizo mis giras en función de las vacaciones escolares de los niños, así que este fin de semana nos vamos todos a Florida, donde va a arrancar mi tour por los Estados Unidos mientras ellos aún no tienen colegio. La verdad es que esta dinámica no va a durar demasiado porque muy pronto empezarán a decir: 'No quiero ir de gira con papá'", ha explicado en el programa televisivo 'Lorraine'.

De esa forma, el afamado baladista espera evitar que los benjamines de la familia acaben echándole en cara una hipotética falta de implicación en su educación, como ya hicieron en su momento los dos mayores, a quienes tuvo con su exmujer Alana Stewart."Con los dos mayores, Kim y Sean, pasaba tanto tiempo en la carretera que no veían demasiado a menudo a su padre y con el paso del tiempo surgieron ciertos resentimientos al respecto", ha reconocido.

En su caso, Stewart tuvo que sentarse a hablar seriamente con ambos para asegurarles que, si pasaba tantos días en la carretera, no era para alejarse de ellos, sino para tratar de ofrecerles la mejor vida posible.

"Les tuve que explicar que no estaba por ahí de fiesta cada noche, sino que estaba dejándome la piel trabajando porque estaba endeudado hasta las cejas por valor de un millón de dólares. Tuve que trabajar para pagarla", se justifica.