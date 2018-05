Así ha cambiado la vida de la novia de Ben Affleck

Cuando comenzaron a circular los primeros rumores de que Ben Affleck había iniciado una nueva relación con una misteriosa rubia el verano del año pasado, meses después de que se oficializara su divorcio de Jennifer Garner, la noticia de que el actor podía haber rehecho su vida con otra persona generó una pequeña conmoción en vista de que hasta hacía poco el suyo aún era visto como uno de los matrimonios más idílicos de Hollywood.

La identidad de la mujer que había conseguido que sentara cabeza de nuevo no tardó en salir a la luz: Lindsay Shookus, una de las productoras del popular programa 'Saturday Night Live'. Los dos enamorados se convirtieron rápidamente en el objetivo de los paparazzi, debido en parte al ingreso en rehabilitación de él para lidiar con sus problemas con el alcohol y a la exposición mediática que conllevaba su ingreso en el universo D.C. como Batman.

El interés en torno a su romance y su vida en común sigue resultando un tanto desconcertante para la pareja de la estrella de cine, que a día de hoy sigue sin acostumbrarse a que la reconozcan por la calle."Resulta muy extraño para mí. Toda mi carrera se ha desarrollado detrás de las cámaras y es ahí donde me siento más cómoda. Soy productora, madre y amiga. La idea de que se me pueda considerar una figura pública me hace reír, para serte sincera", confiesa en una entrevista al número de junio de la revista ELLE.

En los últimos tiempos tanto Ben como Lindsay -que ya conocería a la ex de su novio- habían tratado de mantener un perfil lo más discreto posible, aunque las declaraciones de la productora vienen a confirmar lo que hace semanas aseguraban varias fuentes cercanas a ambos: que siguen igual de enamorados que el primer día.