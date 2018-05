El cantante de trap Anuel AA se disculpa con su madre tras su puesta en libertad

635x357 Anuel AA en la primera fotografía compartida en su Instagram tras su puesta en libertad (c) Instagram Anuel AA. EFE

Tras varios días de rumores acerca del paradero de Anuel AA, el cantante Ozuna se encargó de confirmar este fin de semana la noticia de que su compañero de profesión había sido puesto en libertad antes de lo esperado al compartir una fotografía de ambos en Miami acompañados de Frabian Eli y Yampi.Poco después, Anuel regresaba a las redes sociales -la misma plataforma en la que sus allegados y fans pusieron en marcha la campaña 'Free Anuel' reclamando su salida de la cárcel- para anunciar el final de sus días como presidiario después de que en 2017 fuera condenado a 30 meses por posesión ilegal de armas cuando fue detenido en abril de 2016.

"No hay sufrimiento que dure una vida eterna", proclamaba Emmanuel Gazmey Santiago -nombre de pila del puertorriqueño- en su cuenta de Instagram. En su siguiente publicación, Anuel quiso pedir disculpas a la persona que más se vio afectada por su ingreso en prisión y que este domingo por fin podía celebrar el Día de la Madre como llevaba soñando desde hacía mucho tiempo: acompañada de su querido hijo.

"Te amo, mami. Perdón por to'el dolor por el que te hice pasar y por to'el sufrimiento que viviste por mi culpa... Yo nunca me di cuenta que si me trancaban, tú ibas a hacer la sentencia día a día conmigo, sufriendo, hasta que me cogieron y te vi llorando en el tribunal... Te amo, luz de mis ojos. Feliz día de las madres, mi vida", ha escrito el músico en su cuenta de Instagram en un mensaje cargado de signos de exclamación, mayúsculas y alguna que otra falta de ortografía.En ese mismo mensaje, el artista le ha prometido a su progenitora que sus problemas legales son ya cosa del pasado para abrir una nueva etapa de su carrera profesional.

"Más nunca te vuelvo a dejar sola. Gracias por nunca dejarme solo. ¡Te amo! Feliz días de las madres que dan hasta la vida por sus hijos. No hay na' más lindo en este mundo que el amor de una madre", concluye.