¿Cuál es el capricho más tonto que se ha dado nunca Louis Tomlinson?

Con una fortuna personal que ronda los 60 millones de dólares y que le convierte en el séptimo joven menor de 30 años más rico de Reino Unido, Louis Tomlinson puede permitirse comprar casi cualquier cosa que se le antoje.

Aunque no se sienta precisamente orgulloso de ello, en el pasado el antiguo componente de One Direction se dejó llevar por la novedad que suponía tener más dinero del que podía gastar y acabó acumulando un montón de memorabilia de películas famosas.

"Cuando dices que soy coleccionista... la pura realidad es que atravesé una etapa en mi vida en la que me dediqué a comprar un montón de tonterías y cosas estúpidas. Creo que todo comenzó cuando encontré varias piezas de atrezzo de películas famosas que estaban a la venta en eBay", ha confesado el cantante a su paso por el programa de James Corden, en el que ha desvelado cuál es la joya de la corona de su colección.

"La pieza más importante que he encontrado, y estoy muy orgulloso de que esté en mi poder, es uno de los aparatos ortopédicos para las piernas de Forrest Gump. En realidad es uno de los tres que existen, no es el único que hay, pero es mi mejor adquisición".

Desgraciadamente, Louis que también adquirió una de las espadas que se utilizaron en 'Kill Bill' ni siquiera ha tenido tiempo de encontrar un lugar adecuado en su casa donde exponer un objeto tan valioso en la historia del séptimo arte: "No lo he sacado del embalaje: sigue en la misma caja en la que me lo enviaron", ha admitido.