¿Se ha casado Amy Schumer con su nuevo novio?

Menos de una semana después de que la humorista Amy Schumer confirmara su relación sentimental con el chef Chris Fischer, compartiendo una romántica foto suya besándose en su cuenta de Instagram, han comenzado a circular unos sorprendentes rumores que apuntan a que la pareja habría contraído matrimonio este mismo martes.

Según apuntan publicaciones como Us Weekly y People, la ceremonia habría tenido lugar en la intimidad bajo una estricta política de 'no fotos' y en una casa alquilada para ese fin en Malibú, en presencia de unos pocos amigos entre los que se encontraban Jennifer Lawrence o Jennifer Aniston entre otros.Al parecer, la mayor parte de los asistentes fueron informados de que el enlace iba a tener lugar apenas dos días antes, el domingo, lo que habría contribuido a evitar posibles filtraciones a la prensa. Debido a la brevedad con que se les avisó, los novios habrían asegurado en el mismo mensaje de texto con el que dieron a conocer sus planes que no se tomarían a mal la ausencia de aquellos que no pudieran acudir.

De confirmarse la noticia, resultaría aún más sorprendente no solo por la brevedad del noviazgo, sino porque hace menos de un año la también actriz todavía mantenía una relación con otro hombre, su ex Ben Hanisch. En mayo, sin embargo, la estrella recurría a un portavoz para confirmar públicamente el fin de su historia de amor tras 18 meses juntos sin entrar a dar más detalles: "Amy y Ben han puesto fin a su relación después de considerarlo mucho, y seguirán siendo amigos", rezaba el escueto mensaje difundido al respecto.