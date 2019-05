¿Se ha casado ya Zoë Kravitz?

Aunque la pareja formada por la actriz Zoë Kravitz, protagonista de la exitosa serie "Big Little Lies" e hija del popular músico Lenny Kravitz, y su prometido Karl Glusman tenía fijada su boda, la cual tendrá lugar en Francia, para el próximo mes de junio, fuentes cercanas a la intérprete aseguran ahora que los dos enamorados ya han pasado, si no por el altar, al menos por el juzgado con el objetivo de formalizar su relación en la más estricta intimidad.

"Ya están legalmente casados", ha revelado un informante a la revista Us Weekly, justo antes de explicar que este enlace civil, del cual no han trascendido más detalles, no supone peligro de ningún tipo para la celebración de la emotiva ceremonia con la que ambos reunirán a todos sus seres queridos en el país galo dentro de pocas semanas.

La intérprete de 30 años dio a conocer la noticia de su compromiso matrimonial en octubre del año pasado, seis meses después de que este se materializara de la forma más espontánea y romántica posible, al menos a ojos de la futura novia. "Oh sí, ya estoy prometida. No se lo había dicho a nadie hasta ahora, quiero decir, no lo había compartido con el mundo.

Tengo que decir que Karl lo clavó, fue perfecto porque no organizó nada demasiado elaborado. Fue en nuestra propia casa, mientras pasábamos un día de lo más normal en pantalones de chándal", revelaba en su momento.

Ya en enero, y al tiempo que posaba para la portada de la revista Rolling Stone emulando el reportaje fotográfico que su madre, Lisa Bonet, había protagonizado 30 años antes para la misma publicación, Zoë Kravitz confesaba que le estaba resultando un poco "intimidante" planificar su gran día al margen de que ya hubiera hecho importantes progresos tras ponerse manos a la obra con la tarea.

"Sí, ya lo estamos organizando todo, poco a poco pero con pasos firmes. Tengo que admitir que es un poco intimidante, pero estoy entusiasmada, sí. Ya le estamos dando forma al evento, así que deseadme suerte", manifestaba con su naturalidad habitual.