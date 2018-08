¿Cuáles son las dos celebridades que pueden llamar "Leonard" al cantante Lenny Kravitz?

El incombustible Lenny Kravitz se ha animado finalmente, nada menos que tres décadas después de darse a conocer y tras haberse convertido en uno de los roqueros más aclamados del mundo bajo su diminutivo y apellido, a revelar la identidad de las tres únicas personas del planeta que cuentan con su permiso para llamarle 'Leonard' en las distancias cortas, aunque tampoco ha tenido reparo en reconocer que ni él mismo sabe por qué son ellos y no otros quienes disponen de tal privilegio."Ohhh, solo hay tres personas en mi vida que pueden llamarme así.

Una es Gwyneth Paltrow, otra es Guy O'Seary [mánager de la banda U2] y Madonna. Pero no me preguntes por los motivos, porque no los conozco", ha asegurado el intérprete en conversación con la revista Q, justo antes de mencionar a la primera mujer que tuvo derecho a dirigirse a él de tal forma.

"Antes de ellos estuvo mi madre, por supuesto. Pero si ella me llamaba Leonard, eso significaba que me había metido en problemas", ha señalado sobre el lado más estricto de su progenitora, la actriz Roxie Roker, quien falleció en el año 1995 debido a un cáncer de mama.Independientemente de la estrecha amistad que le une a la oscarizada Penélope Cruz, con quien pudo disfrutar de un emotivo reencuentro hace solo unas semanas con motivo del exitoso concierto que el artista ofreció en Madrid, parece que la relación todavía no está lo suficientemente consolidada como para que la de Alcobendas pueda emplear el mismo apelativo que ya usan la reina del pop y la exmujer de Chris Martin.

Solo el futuro dirá si Lenny le permitirá algún día emular a sus afamadas compañeras de la industria del espectáculo.Otra de las declaraciones más sorprendentes que ha dejado la entrevista más reciente que ha concedido el astro de la música, quien lanzará su nuevo trabajo discográfico, 'Raise Vibration', el próximo siete de septiembre, reside en las dudas que él mismo alberga acerca de cuándo fue la última vez que experimentó personalmente las bondades del transporte público."¡Guau! La última vez fue probablemente hace muchos años.

Estaba en París y ocurrió a eso de la medianoche... No, no, ¿pero qué estoy diciendo? Fue en un barco, en la línea de ferry que cubre el trayecto entre la isla en la que vivía en Bahamas y Nassau, la isla principal del archipiélago. Estuve allí hace unos meses y no me importó tomar el barco público, en el que suelen viajar toda clase de personas cargadas con maletas, cajas, gallinas... De todo", ha explicado.