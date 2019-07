Las claves para conquistar a Irina Shayk

Al igual que ya sucedió tras la ruptura de Irina Shayk con el futbolista Cristiano Ronaldo, muchos admiradores de la modelo se están preguntando ahora que su relación sentimental con el actor Bradley Cooper ha concluido cuánto tiempo deben dejar pasar por decoro antes de proponerle una cita.

Aunque la respuesta a esa pregunta solo la conoce ella, Irina sí ha ofrecido en su última entrevista a la revista Harper's Bazaar algunas pistas que le serán muy útiles a quienes se propongan conquistarla.

"Cada vez que alguien me envía flores, siempre acabó pensando que me gustaría que hubiese elegido una tomatera, por ejemplo, en lugar de un ramo. Y nadie manda tampoco ya cartas escritas a mano", ha apuntado acerca de los grandes gestos románticos que encuentra ridículos.

"Por otra parte, yo soy de la opinión de que, si quieres salir a cenar con alguien, no resulta suficiente con que le mandes un mensaje de texto o que le escribas por Instagram. Lo menos que puedes hacer es llamar por teléfono a esa persona y decirle: '¿Por qué no salimos juntos?'".La buena noticia es que Irina no ha perdido la esperanza en el amor después de separarse del padre de su única hija y no descarta la opción de pasar por el altar en un futuro.

"Cada uno tiene una opinión al respecto. ¿Que si yo creo en el matrimonio? Sí, claro que sí. No soy del tipo de personas que se opone a esa institución", ha concluido.