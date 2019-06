¿Por qué no cocinan juntos John Legend y Chrissy Teigen?

Aunque John Legend y Chrissy Teigen comparten, entre otras muchas aficiones, una pasión irrefrenable por la cocina que les lleva a ambos a prescindir con frecuencia de la figura del chef profesional en su hogar, lo cierto es que los dos enamorados no suelen ponerse juntos delante de los fogones a fin de combinar sus diferentes habilidades o hacer algo más llevadera la tarea.

Y es que, como ha revelado ahora el astro de la música, la dinámica que sigue el matrimonio en este sentido pasa por cocinar de forma individual debido a los estilos culinarios tan diversos que definen a cada uno de ellos, aunque en último término toda la familia se beneficia por igual de sus respectivas delicias gastronómicas.

"La verdad es que casi nunca cocinamos juntos. Yo cocino para ella o ella cocina para mí y para los niños. Diría que ella es más creativa en la cocina y yo soy más tradicional. Me gusta seguir al pie de la letras las recetas y soy muy bueno ejecutándolas. Soy de los que busca las recetas en internet o en los libros, no soy demasiado creativo pero me encanta cocinar", ha explicado a la revista Hamptons.

Uno de los platos preferidos de la modelo y estrella televisiva, al menos de entre aquellos que le prepara su marido, es todo un clásico de la cocina italoamericana: los macarrones con queso.

Sin embargo, John asegura estar mucho más orgulloso de lo bien que le quedan esas sopas de cebolla cuya receta, curiosamente, ha sacado del último libro de cocina de la célebre y polifacética Chrissy.

"Me encanta hacer la sopa de cebolla siguiendo las instrucciones de su libro ['Cravings: Hungry for More', publicado en septiembre de 2018]. Es increíble", ha manifestado en la misma entrevista para, a continuación, desvelar su secreto personal para hacer una pasta exquisita.

"Los macarrones con queso son mi especialidad y a ella le encantan. La clave y lo más importante es añadir la cantidad justa de ajo", ha compartido.