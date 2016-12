Así compagina Vanesa Lorenzo su pasión por el yoga y su papel de madre

Modelo, gurú de las redes sociales, yogui apasionada, madre a tiempo completo y ahora escritora: la lista para describir a Vanesa Lorenzo, la guapísima mujer de Carles Puyol es interminable. A pesar de su apretada agenda, ha conseguido encontrar un hueco para sentarse a charlar con otra 'wag' -como se conoce en el mundo del entretenimiento a las mujeres y esposas de los futbolistas-, la periodista Sara Carbonero, para desvelar algunos detalles de su vida privada, que tan celosamente protege, y de cómo compagina su faceta profesional con los cuidados de dos pequeñas, María (11 meses) y Manuela (2 años).

"Desde que tengo dos peques en casa intento introducir la práctica en mi agenda como puedo. Antes era más de levantarme por la mañana y hacia mi práctica completo, y ahora es cuando puedo. Ya me gustaría que fuera todos los días, pero ya no", confiesa la modelo -que presentó recientemente un libro sobre yoga y estilo de vida- en conversación con la pareja de Iker Casillas para la revista ELLE.

Al conducir la entrevista otra mujer estrechamente conectada al mundo del fútbol, la charla derivó rápidamente hacia el deporte, aunque ni la periodista ni Vanesa trataron de causar una impresión favorable afirmando que siempre habían seguido estrechamente cada partido de sus famosos maridos.

"No voy a decir fútbol", reconoció la guapa catalana cuando la mujer de Iker Casillas le preguntó qué deporte le gustaba ver en televisión, ante lo que esta última no dudó en exclamar: "¡Bien hecho!"."Yo me apunto a un bombardeo, me encanta desde el pádel si hay y soy mucho de palas en la playita. Lo que se tercie, me encanta, porque me gusta sentirme muy activa. Y en la tele el golf", reveló la primera, a lo que la presentadora añadió: "Yo la esgrima".

A diferencia de Sara, que descarta la posibilidad de repetir experiencia en la maternidad en un futuro inmediato, Vanesa ya ha comenzado a plantearse ampliar la familia más pronto que tarde, una idea que ha compartido con todos los lectores de su blog personal para desgranar las ventajas e inconvenientes tanto en el plano puramente laboral como en el hogareño de animarse a dar un paso tan importante.

"La idea de tener un tercer bebé se plantea en casa y surgen pensamientos, sentimientos y un debate que todavía no nos ha llevado a ninguna conclusión", confesaba en una de sus publicaciones más recientes.

"El tiempo es un lujo. Si ya cuadrar mi agenda es como hacer encaje de bolillos y mis hijas son súper acaparadoras, con tres la cosa se complicaría aún más y la decisión se vuelve mucho más compleja", aseguraba Vanesa para aclarar que aún no han tomado una decisión en firme.