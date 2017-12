Los componentes de Clean Bandit no son ricos

Si bien es cierto que los temas de Clean Bandit han dominado las listas de éxitos durante el último par de años, en el fondo los tres componentes de la banda -Grace Chatto y los hermanos Jack y Luke Patterson- siguen siendo unos desconocidos para el gran público, tanto por su costumbre de ceder el protagonismo en sus videoclips a los artistas con los que colaboran como por el hecho de que sus rostros nunca aparezcan en las prensa rosa o en los tabloides.

Pese a que su anonimato podría atribuirse a un sinfín de razones -a la alergia a la fama que sienten artistas como Sia o a una estrategia de marketing, como es el caso también dicha cantante-, la pura realidad es que no se ha tratado de una elección.

Tal y como apunta Grace, el hecho de que sus canciones 'Rather be' o 'Rockabye' hayan arrasado en medio mundo no ha cambiado demasiado su día a día a efectos prácticos, especialmente en el plano financiero, en el que deberían andar mucho más boyantes para abrazar el estilo de vida repleto de excesos y lujos que les convierten en el objetivo favorito de los paparazzi.

"Todavía no hemos ganado tanto dinero", asegura sin darle importancia Grace. "Personalmente, espero poder comprarme un apartamento pronto, pero la industria de la música ya no es lo que solía ser", matiza para ilustrar con un ejemplo concreto su situación.

Por si alguien pensaba -equivocadamente- que la música seguía ahorrando porque su intención es comprar una mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad -como la que poseía George Michael en el exclusivo barrio de Highgate-, ella se ha apresurado a matizar que su objetivo es mucho más modesto, ya que se conforma con un piso de una habitación sin piscina, ni jardín ni ningún otro lujo parecido. "Contar con tres números uno en tu currículum no te lleva demasiado lejos tal y como están las cosas, especialmente en Londres", añade con sentido del humor.