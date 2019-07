¿Se ha comprometido Britney Spears con su novio Sam Asghari?

635x357 Sam Asghari y Britney Spears preparados para asistir a la premiere de 'Once Upon a Time in Hollywood'. EFE

Hace ya cuatro años que Britney Spears mantiene una sólida relación sentimental con Sam Asghari, el joven modelo y entrenador personal de 25 años que le robó el corazón mientras grababan el videoclip de su canción 'Slumber Party'. Aunque la pareja aparece con frecuencia en sus respectivas redes sociales y ha venido colaborando estrechamente en el terreno profesional, no ha sido hasta este lunes cuando se ha animado a realizar su debut oficial en la alfombra roja durante la premiere en Los Ángeles de la película 'Once Upon a Time in Hollywood'.

La princesa del pop asistió al evento enfundada en un favorecedor vestido rojo con unos tacones negros de infarto, aunque el detalle que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores ha sido el anillo de diamantes que lucía en el dedo anular y que ha reavivado una vez más los rumores acerca de una futura boda.

Esta no es la primera ocasión en que se especula con la posibilidad de que la cantante esté preparándose para pasar por tercera vez por el altar: a finales del año pasado ya fue vista en público en varias ocasiones con lo que parecía ser a todas luces una alianza de oro, pese a lo cual nunca llegó a producirse el anuncio oficial de un compromiso entre Sam y ella.

Lo que sí salta a la vista es que la intérprete ha encontrado la estabilidad junto al joven, a quien dedicó todo tipo de carantoñas mientras posaban juntos para los fotógrafos. En los últimos meses él también ha sido su mejor apoyo a la hora de lidiar con el estrés que le causó a la artista la grave enfermedad que padece su padre y que le empujó a ingresar durante unas semanas en rehabilitación con el objetivo de recibir ayuda profesional.