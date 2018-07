Las pistas del supuesto compromiso de Nick Jonas y Priyanka Chopra

Desde hace unas horas todos los rumores apuntan a que el cantante y actor Nick Jonas y su pareja Priyanka Chopra se habrían comprometido la semana pasada apenas dos meses después de comenzar a dejarse ver en público juntos. El joven de 25 años le habría planteado la gran pregunta a la artista india de 36 durante un viaje a Londres que organizaron con motivo del cumpleaños de ella y, para asegurarse de que todo saliera perfecto, días antes él habría cerrado toda una tienda de la marca Tiffany en Nueva York para buscar con calma el anillo perfecto.

Por el momento ninguno de los dos implicados se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir la noticia, que ha dado a conocer una fuente cercana de su entorno a la revista People, pero la decisión de Priyanka de desvincularse de uno de sus últimos compromisos profesionales ha sido interpretada como una señal de que ya ha comenzado a despejar su agenda para hacer hueco a los preparativos de su enlace y a la futura ceremonia.

El director del filme, Ali Abbas Zafar, anunciaba este mismo jueves a través de Twitter que la famosa estrella ya no participaría en el filme realizando un juego de palabras que aludía a su chico."Es cierto, Priyanka ya no forma parte de 'Bharat' y se debe a un motivo muy, muy especial. Nos lo dijo justo a tiempo", aseguraba en un tuit escrito en inglés en el que recurrió a la expresión inglesa "in the Nick of time" para dar una pista de que la razón estaría relacionada con el excomponente de los Jonas Brothers.

"Estamos muy muy contentos por ella. El equipo de 'Bharat' le desea un montón de felicidad y de amor en su vida", añadía.La primera ocasión en que se especuló con la posibilidad de que entre los dos actores existiera algo más que una bonita amistad fue cuando acudieron juntos a la gala de Met del año pasado como embajadores de Ralph Lauren, aunque aquella vez se trataba más de un compromiso profesional que de una salida social.

Meses después volvió a vérseles juntos durante el fin de semana de la celebración del Día de los Caídos en Estados Unidos, cuando acudieron al Hollywood Bowl para ver una actuación en directo de 'La Bella y la Bestia' y, un día después, fueron juntos a un partido de Los Angeles Dodgers al que siguió un romántico paseo en barco por el Pacífico. De cara a este verano, la pareja ha asistido a distintos eventos de sus respectivas familias para que cada uno de ellos pudiera ir conociendo mejor al círculo de allegados del otro, un trámite que bien podría considerarse el paso previo al compromiso.