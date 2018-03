¿Qué tienen en común Penélope Cruz y Alicia Vikander?

Aunque a simple vista lo único que se le podría venir a uno a la mente a la hora de establecer una conexión entre las oscarizadas Penélope Cruz y Alicia Vikander es su participación en el famoso calendario Pirelli del año 2017, la actriz española se ha encargado personalmente de revelar este martes que a ambas les une otro lazo mucho más sorprendente y, todo sea dicho, también fortuito.

Y es que como se desprende de la última publicación que ha compartido orgullosa la de Alcobendas en su perfil de Instagram, su hermano Eduardo Cruz -quien ha trabajado para artistas tan reconocidos como Enrique Bunbury- participa en uno de los temas de la banda sonora de 'Tomb Raider', la película que llegará a la cartelera el próximo mes de marzo y que -y ahí reside el vínculo- protagoniza nada menos que Alicia Vikander.

"¡Felicidades súper Edu!", ha escrito la mujer de Javier Bardem en su espacio personal para darle la enhorabuena a su hermano pequeño, quien explica en su propio perfil los entresijos de su más reciente desembarco hollywoodiense a través del plano musical."Esta ['Run For Your Life'] es la canción en la que he participado para la película 'Tomb Raider'.

La peli saldrá el día 16 de marzo de 2018 y el single es de KFlay. Gracias a todo el equipo por contar conmigo en este gran tema", ha anunciado con entusiasmo a sus seguidores.Desde luego, las dos artistas ya tendrán un tema de conversación adicional para sus próximos encuentros en las diversas galas de premios en las que puedan coincidir en un futuro, aunque de momento se desconoce si, como ya ocurriera en la pasada ceremonia de entrega de los Globos de Oro, ambas disfrutarán bajo el mismo techo de la 90 edición de los premios Óscar que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Cierto es también que Alicia y Penélope podrían hablar largo y tendido de la conexión española que también las une, ya que el verano pasado la protagonista de 'La chica danesa' y su entonces prometido Michael Fassbender se casaron por todo lo alto en una remota villa ibicenca que les llevó a degustar toda clase de productos de la tierra al tiempo que sacaban el máximo partido a las agradables temperaturas de la isla.