El considerado (e inesperado) regalo de cumpleaños de Mel B a su hermana Danielle

Dos años después de protagonizar una enternecedora reconciliación con su madre y su hermana tras casi una década sin dirigirse la palabra, la cantante Mel B ha vuelto a demostrar que la relación de la que ahora disfruta con ambas no podría ser más estrecha y satisfactoria: todo ello con motivo nada menos que del 38 cumpleaños de su hermana Danielle, actriz y antigua protagonista de la serie "Emmerdale".

Y es que como ha revelado la propia homenajeada en sus redes sociales, la conocida como "Scary Spice" no ha tenido reparo en hacer un notable desembolso económico para agasajarla en un día tan especial, el cual se ha visto marcado, además de por las muchas felicitaciones que ha venido recibiendo en las últimas horas, por el lujoso vehículo con el que cuenta ya en su garaje.

"Muchísimas gracias, Mel, por el mejor regalo de cumpleaños con el que habría podido soñar. Te quiero tanto, tanto... Me siento tan agradecida de haber recibido un regalo tan generoso y considerado por tu parte", reza un extracto del mensaje que ha publicado una emocionada Danielle en su perfil de Instagram, con el que también ha compartido una de las teorías que manejaba en un principio sobre la sorpresa que le tendría preparada su hermana mayor.

"¡Qué sorpresa tan maravillosa! Me han puesto una venda y me han llevado fuera. Sinceramente, pensaba que [Mel] me habría colocado un stripper en la puerta de casa o algo así para que nos echáramos unas risas. Se me han pasado un montón de ideas por la cabeza... Pero no, ¡era un maldito coche y toda mi familia cantando! De verdad que no me lo esperaba", ha añadido en la misma entrada de su Instagram.