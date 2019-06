La conversación más surrealista entre Kate Beckinsale y su hija Lily

El explosivo carácter de la actriz Kate Beckinsale y su particular sentido del humor pueden resultar en ocasiones confusos incluso para sus más allegados, como es el caso de su hija Lily Mo.Aunque la joven cuenta con veinte años de experiencia para acostumbrarse a las ocurrencias de su progenitora, su último mensaje de texto, en el que esta le preguntaba sin ofrecer ningún tipo de contexto si estaba consumiendo "cantidades ingentes de cocaína", ha conseguido descolocarla por completo.

"Eh...?? Estoy consumiendo cero cocaína. ¿Qué está pasando? ¿Hola?", fue la respuesta que le envió la sorprendida Lily, que no era capaz de entender cómo Kate podía haberle planteado una cuestión semejante para luego no contestarla al momento.

"Físicamente no podría estar consumiendo menos cocaína. No puedes mandarme algo así y después quedarte callada", le reprochó, tal y como se puede leer en la captura de la pantalla de la conversación que la protagonista de "Underworld" ha compartido en su cuenta de Instagram.

"Es que soñé que estabas esnifando cocaína y estaba muy enfadada", acabó por confesarle Kate, ante lo que Lily no puedo evitar espetarle: "Eres una lunática".

La famosa intérprete está convencida, sin embargo, de que obró como debía, tal y como ha explicado en el texto del que ha acompañado toda esa surrealista interacción: "Me pareció que merecía la pena comprobarlo en caso de que me hubiera vuelto adivina mientras dormía", se ha defendido en Instagram, donde también ha pedido que no se saque la situación de contexto, ya que su hija nunca le ha dado motivos para sospechar que pudiera sufrir algún tipo de adicción o problema con las drogas.