¿Qué otras cosas de España han enamorado a Rosanna Zanetti?

El traslado de la modelo y actriz venezolana Rosanna Zanetti a España para apostar incondicionalmente por su relación con David Bisbal y su adaptación a un nuevo lugar de residencia se produjo de una manera más sencilla de lo que ella misma parecía esperar, ya que además de permitirle estar cerca de su chico, su decisión también le ha abierto la puerta a un nuevo mundo de experiencias y le ha hecho más osada.

"De España me han enamorado muchas cosas: la gente, la comida... Y hay muchos lugares que descubrí aquí y actividades que no había hecho nunca y que las vine a hacer aquí, muchas actividades que antes no me habría atrevido a hacer y que las he hecho aquí, entonces eso me ha sorprendido", explica la guapa modelo y actriz en un vídeo tomado durante su sesión de fotos para el próximo número de la revista ¡HOLA! Fashion.

Lo más probable es que Rosanna se refiera a la pasión por el submarinismo de su pareja, que se ha encargado de mostrarle las maravillas del Mediterráneo y en concreto del fondo marítimo de su Almería natal en diversas expediciones de buceo que, por lo que se desprende ahora de las palabras de ella, en un principio la intimidaron bastante.

Sin embargo, ni la estabilidad emocional de la que disfruta junto a Bisbal -con quien recientemente se registró como pareja de hecho- ni todas las aventuras que viven juntos consiguen evitar que en ocasiones a Rosanna le invada la nostalgia y eche de menos su tierra.

"Echo de menos el clima tropical de mi país, porque te permite ir con dos piezas de ropa todo el año y poder ir cualquier día a la playa, pero también estoy disfrutando de los cambios de temporada de España porque te da otro plus en cuestiones de moda y eso me gusta mucho", reconoció Rosanna, quien por otra parte reconoce que la distancia no ha cambiado ni un ápice su carácter apasionado y caribeño.

"¿Qué facetas de mi personalidad considero más caribeñas? Creo que lo alegre que somos y la música, que siempre la involucramos en todo lo que hacemos, es parte de nuestro día a día. Ahorita por ejemplo estamos trabajando y si no hay música esto no fluye igual", aseguró risueña.