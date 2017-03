La curiosa rivalidad entre Adam Levine y su mujer Behati por su hija

El cantante Adam Levine, vocalista y líder de Maroon Five, y su esposa Behati Prinsloo no han tenido reparo alguno a la hora de enfrentarse el uno al otro en una dura competición que, además, también salpica de lleno a la única hija que tienen en común, la adorable Dusty Rose (seis meses), ya que el objeto de su disputa no es otro que el de conseguir que la pequeña acabe dirigiéndose a uno de los progenitores antes que al otro.

"Quiero que la primera palabra de mi hija sea 'papá', y estoy trabajando muy duro para conseguirlo. De hecho, intento aprovechar cualquier situación para soltar un 'papá' delante de ella. Por ejemplo, si se está comportando como todo un encanto, le digo: 'Oh Dios mío, ¡eres tan adorable! ¡Papá!'", confesó el intérprete a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

El carismático artista, quien acaba de volver a la televisión con su papel de 'coach' en la edición estadounidense de 'La Voz' y además acaba de lanzar nuevo sencillo, llamado 'Cold', junto a sus compañeros de banda, no ha tenido por el momento demasiada suerte a la hora de persuadir a su bebé sobre el carácter prioritario que su famoso padre debería tener en su incipiente vocabulario.

"Solo he conseguido que emita sonidos ciertamente similares, pero nada concreto a día de hoy", lamentó durante la entrevista. "Mi mujer también se está tomando la competición muy en serio para conseguir que diga 'mamá' primero, así que me temo que habrá partido hasta el minuto final", bromeó sobre tan curiosa rivalidad.