El curioso truco de Anne Hathaway para "combatir el estrés"

La oscarizada Anne Hathaway se ha expresado en numerosas ocasiones, especialmente en los últimos años, sobre los altos niveles de estrés y ansiedad que se desprenden de una profesión como la suya, especialmente a cuenta del intenso escrutinio mediático que reciben las estrellas del celuloide y del gusto de los internautas por sacar punta a cualquier asunto trivial para acabar convirtiéndolo en una polémica de grandes proporciones.

Sin embargo, la intérprete de 36 años, madre del pequeño Jonathan (2) junto a su marido Adam Shulman, no se había animado a compartir hasta ahora una de las técnicas más llamativas que emplea para alejar de su vida las malas vibraciones que transmiten sus detractores -o los tabloides más sensacionalistas- y esos pensamientos negativos que solían minar su autoestima tiempo atrás."Mi truco consiste en poner un cronómetro en el teléfono y colocar una vela encendida sobre la mesa. Abro un cuaderno y empiezo a escribir ahí todo aquello que me preocupa o me tiene inquieta. Me desahogo sobre todo lo que pueda pero luego no me molesto en leer nada de lo que he escrito. Y cuando suena la alarma, arranco la hoja y le prendo fuego, literalmente.

Toda esa energía, esa angustia, esa rabia se transforman en ceniza", ha explicado en conversación con la revista Town & Country.Además de atribuir a los dos hombres de su vida buena parte de esa paz mental y de la armonía que presiden a día de hoy su vida cotidiana, la estrella de cine ha reconocido también que las redes sociales -esas mismas en las que tienden a concentrarse aquellos comentarios ofensivos e hirientes que ha venido recibiendo en el pasado- le han ofrecido una plataforma muy útil para poder defenderse personalmente de las críticas y, sobre todo, para reconducir el discurso público sobre su figura.

"Creo que contar con la habilidad de hacer algo en tus propios términos ha sido muy positivo para mí. Paradójicamente, estoy mucho más tranquila en este momento de mi vida porque puedo comunicarme directamente con la gente y de una forma mucho más clara y precisa", ha señalado en la misma entrevista para matizar, a continuación, que su uso de Instagram está estrictamente limitado a no más de quince minutos al día. "Trato de utilizarlo con responsabilidad y cautela, sobre todo en lo que respecta a compartir cosas personales. Una vez publicado, no hay marcha atrás", ha añadido.