Los curiosos tatuajes de Robbie Williams en honor a sus tres hijos

El cantante Robbie Williams cuenta con una amplia colección de grabados en tinta que decoran su anatomía y que ya ha mostrado al completo posando desnudo en incontables ocasiones, pero sin duda el más especial de todos ellos es el osito de peluche con una letra 'T' en la barriga que luce en el brazo en honor a su hija mayor Teddy, de 6 años.

Ahora que su prole se ha ampliado hasta pasar oficialmente a ser una familia numerosa con la llegada hace cinco meses de la pequeña Coco mediante un proceso de gestación subrogada, el artista cree que ha llegado el momento de realizar otra visita a su tatuador de confianza para que inmortalice en su piel sendos tributos en honor a sus dos retoños pequeños, y ya tiene muy claro cómo lo hará.

"Me parece que para Coco me voy a hacer el símbolo de Coco Chanel, y en el caso de Charlie optaré por un billete enrollado; y que descubra qué significa por él mismo", ha explicado con su habitual sentido del humor en una nueva entrega de los vlogs que graba para su canal de YouTube, en la que hace un recorrido por todos sus tatuajes y el significado de cada uno de ellos.

Tal y como explica a la cámara, el primero que se tatuó fue la cruz que luce en el lateral del muslo en referencia a su educación católica y que se hizo con tan solo 17 años en un viaje a Ámsterdam. Robbie también se ha realizado a lo largo de su matrimonio varios tributos a su esposa Ayda Field, a quien él atribuye gran parte del mérito de haberle ayudado a recuperar el control de su vida y a aprender a controlar sus problemas de adicción.

La letra 'A' que adorna su dedo, por ejemplo, es su forma de pedirle perdón por todas las veces que ha perdido su alianza de boda y de cara a un día de San Valentín decidió alterar la frase 'All You Need Is Love' de una de sus canciones favoritas para sustituirla por 'All You Need Is Ayda', o 'Todo lo que necesitas es a Ayda'.