¿Por qué ha dejado de escuchar música Chaka Khan?

Al igual que todos aquellos que sucumben ocasionalmente a la presión o a la saturación derivada de sus empleos, la incombustible Chaka Khan necesita desconectar en la medida de lo posible de toda esa carga de trabajo que ha venido acumulando durante sus cuarenta años de profesión en la industria discográfica. Sin embargo, en su caso resulta sorprendente que esa liberación mental que tanto requiere haya llevado aparejada una decisión tan rotunda como la de haber "dejado de escuchar música" por completo, según se desprende de la más reciente de las escasas entrevistas que ha concedido la veterana cantante en los últimos tiempos.

"He dejado de escuchar música, simple y llanamente. Es que es mi trabajo", se ha justificado la intérprete de 65 años en conversación con la BBC, justo antes de responder a la cara de asombro de su entrevistador con una pregunta que quizá le ayude a comprender mejor su postura: "Cuando llegas a casa... ¿entrevistas tú a tu gato? Lo último que quiero hacer cuando llego a casa es escuchar o componer música", ha apostillado.

Por otro lado, la autora de temas tan emblemáticos como 'I Feel For You' o 'Ain't Nobody' ha querido restar relevancia a los diez premios Grammy que ha cosechado a lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria, unas distinciones que valora en términos fundamentalmente económicos y que, a su juicio, tampoco le han brindado más prestigio artístico del que ya ha recibido por parte del público y de sus colegas de profesión.

"Sinceramente, daría un poco igual si hubiera ganado solo uno en lugar de diez. ¿Acaso estos números marcan la diferencia? ¿En términos reales? No quiero sonar desagradecida, pero si dijéramos que cada vez que gano un Grammy mis conciertos cotizan al alza, entonces sí, tendrían mucho valor para mí. Pero no ha sido nunca el caso", ha explicado en otro arrebato de pura sinceridad.