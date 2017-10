La desastrosa primera vez del multimillonario Richard Branson

El empresario Richard Branson es uno de esos multimillonarios que ha acabado por convertirse en una celebridad en sí misma gracias a su gusto por codearse con ellas y su carácter extrovertido y carismático. En su nuevo libro el británico vuelve a hacer algo del mismo mientras hace un divertido repaso a sus cinco décadas haciendo historia en el mundo de los negocios, sin ahorrar detalles de algunos de sus momentos más complicados o bochornosos tanto en el plano profesional como en el terreno personal.

Precisamente algunas de las páginas de su nueva obra están dedicadas a un episodio tan importante en su vida amorosa como su primer encuentro sexual, del que no resultaría arriesgado afirmar que debería ser considerado uno de los más accidentados de la historia.

"Durante todo ese tiempo yo estaba pensando que debía ser el mejor amante de todos los tiempos, porque la señorita en cuestión parecía que... se lo estaba pasando muy bien, ya me entiendes; hasta que de pronto me susurró muy bajito al oído: 'Ataque de asma, ataque de asma'. La llegada de la ambulancia se encargó de devolverme a la realidad", recordó con un gran sentido del humor, y cierto punto nostálgico, Sir Richard Branson en una entrevista a la emisora Absolute Radio. Debido al contenido en ocasiones hilarante y en ocasiones algo subido de tono de su autobiografía, en un principio Branson barajó otros títulos mucho más explícitos que fueron automáticamente descartados por sus editores.

"Quería llamarlo 'The Second Entry' ['La segunda entrada']. Me parece que los publicistas votaron en contra porque tenían miedo que acabara vendiéndose en las tiendas de los callejones oscuros de Soho [conocidas por vender revistas pornográficas y eróticas] y no en una cadena de librerías respetable como WHSmiths, así que me convencieron para que lo cambiara. También escribí un libro sobre volar, 'In the Air Tonight' [que se traduciría como 'En el aire esta noche'], y quería que el título fuera 'Getting it Up' -o 'Consiguiendo que se levante'- pero tampoco me dejaron hacerlo", ha explicado entre risas.