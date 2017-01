El "desastroso" inicio de año de Blanca Suárez

Ahora que las aguas comienzan a volver a la calma tras los frenéticos días del periodo festivo, la actriz Blanca Suárez ha querido compartir la divertida anécdota de cómo inició ella el 2017 para tratar de arrancarle una sonrisa a todos sus seguidores.

La guapa intérprete optó por despedir 2016 junto a su familia y en un destino lejos de su país natal, aunque no por ello pensaba renunciar a la tradición española de comerse doce uvas con cada campanada de medianoche para tratar de conjurar la buena suerte de la cara al nuevo año. Sin embargo, tal y como se temía debido a su poca fe en las nuevas tecnologías, la conexión a internet de su hotel le falló en el peor momento posible.

"Mis peores presagios se cumplieron. La señal de wifi decidió que era un momento perfecto para congelarse y yo, con tres uvas en los carrillos y sin dar crédito, ¡no sabía qué hacer! Seguimos contando mentalmente hasta doce. Ahora bien, justo en ese momento y como en el peor caso de la ley de Murphy, el cacharro se puso en marcha otra vez justo para escuchar la mítica frase: ¡Feliz Año! Así que me dio un ataque de risa y comencé a echar uvas a diestro y siniestro, ¡vaya desastre! Pero no me pude reír más, eso desde luego", explicaba la joven en su blog personal para la revista Vogue tras desvelar que, irónicamente, incluso se había llevado las uvas en la maleta para asegurarse de estar completamente preparada.

Ahora a la protagonista de la exitosa serie 'Lo que escondían sus ojos' le queda la duda de si ese fallo tecnológico le costará doce meses de mala suerte."Espero que todo esto no sea un augurio de que el 2017 va a ser un desastre. Si es que no se puede depender de la tecnología, ¡siempre acaba fallando!", bromeaba.