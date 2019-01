El desconcertante propósito de Tiffany Haddish para 2019 que ha enfadado a PETA

El año pasado no acabó precisamente con buen pie para Tiffany Haddish, que tuvo que disculparse públicamente en las redes sociales por el desastroso espectáculo que ofreció en Nochevieja en Miami, durante el que varios espectadores abandonaron incluso la sala ante los chistes mediocres de la humorista y las dificultades que tenía para recordar su monólogo.

Y 2019 no parece haber empezado de mejor manera, en vista de que la también actriz se ha visto envuelta en una nueva polémica tras anunciar a través de Instagram su curioso propósito de cara a los próximos doce meses: utilizar prendas confeccionadas con pieles de animales como respuesta a la violencia policial contra los afroamericanos.

"Voy a iniciar una protesta. Voy a utilizar pieles todos los días hasta que dejen de asesinar a personas negras. Cuando la policía deje de matarnos, entonces dejaré de ponerme pieles", aseguró Tiffany en un vídeo en el que mostraba además el chaleco de pieles que le había entregado una admiradora cuando se conocieron en persona después de que la propia intérprete le instara a regalárselo si de verdad quería demostrarle su amor.





Cabe destacar que la grabación fue compartida el 31 de diciembre y que la propia Tiffany reconoció en la siguiente publicación en esa misma red social que ese día se había excedido con las copas, de ahí su desastrosa actuación.

De cualquier manera, lo que no ha tardado en llegar ha sido la respuesta de PETA , la asociación de personas por el trato ético de los animales a la que la intérprete hacía incluso mención en su discurso pidiéndole -en tono de sorna- que no la odiaran por su decisión, y sobra decir que no están nada contentos con ella.

"Te queremos, Tiffany, y como organización por los derechos de los animales, promovemos y creemos en el respeto hacia todo el mundo, incluidos los animales. Esperamos que elijas protestar de otra forma que no implique daño alguno a humanos y animales, y que en su lugar respete a los dos", ha contestado PETA en la sección de comentarios de su Instagram.