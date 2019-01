Así despidieron los famosos del patio el 2018

View this post on Instagram

Ha sido un año duro para muchos, ha sido un año de muchos cambios, y hacer el balance de lo bueno y malo me tomaría horas pero la verdad que para mí lo más importante es el aprendizaje que dejan las caídas, y la satisfacción que da el lavantarse y seguir adelante... no soy una madre perfecta, no tengo una familia sin problemas, pero tengo ganas , tengo mucho amor para dar y lo más importante tengo salud! El año que se avecina trae retos importantes, escoger un nuevo mandatario que debemos hacer a conciencia y de igual forma escoger al equipo que lo va a acompañar...debemos unirnos como país para lograr ese país que les queremos dejar a nuestros hijos de legado! Y bueno debemos celebrar las bendiciones porque estoy segura que han sido muchas, señores veamos el vaso medio lleno, nunca medio vacío! Y recuerda piensa todo lo bueno para que todo te salga bien! (Frase de mi abuela @xeniastmalo) a mis seguidores, amigos, familia, colegas, clientes y a Panama #felizañonuevo, hagan sus rituales, pónganse sus pantys de colores, salgan con las maletas, pero recuerden abrazar mucho, besar más, perdonar y agarrase de la mano de Dios para que todo lo que sus corazones anhelan se vuelva realidad! Los quiero! Y que al #2019 sea una nueva pagina en blanco para escribir nuestra historia en positivo! #felizaño2019 ahora SALUD! #delycioso 📸 by @zoomfotop look by @ddppty #fueradeestemundo

