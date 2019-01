El despiste de Timothée Chalamet en los premios del Sindicato de Actores

En las galas de premios no se puede bajar la guardia ni un instante, y no solo cuando todas las miradas están pendientes de los nominados para ver su reacción cuando no anuncian su nombre como ganadores.

El menor despiste puede ser interpretado como señal de aburrimiento o de tensión con otra celebridad y parece que el joven Timothée Chalamet aún no ha aprendido esa lección. Este domingo el actor acudía a la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores con una mención a mejor actor de reparto por su trabajo en la película 'Beautiful Boy' -una categoría en la que finalmente se impuso Mahershala Ali- y le tocó compartir mesa con una de las parejas más famosas de la industria, el formado por Emily Blunt y John Krasinski, que también estaban nominados esa noche, pero parece que ese detalle no consiguió impresionarle demasiado.

En un momento concreto de la noche, las cámaras enfocaron al matrimonio que seguía muy sonriente la celebración, pero la atención se fijó en Timothée, que en un segundo plano aparecía muy entretenido con la mirada gacha y leyendo algo por debajo de la mesa.

Las redes sociales, que sienten fascinación por todo lo que hace, dice o se pone el protagonista de 'Llámame por tu nombre', se han lanzado a celebrar su despiste y preguntarse qué había conseguido captar de esa manera su atención: las sugerencias van desde que se trataba de sus apuntes del colegio para un examen del día siguiente -en un guiño a su aspecto juvenil- al guion de la secuela de la mencionada película, aunque lo más probable es que estuviera revisando el programa de la velada para comprobar cuándo se anunciaría el ganador del galardón al que optaba.