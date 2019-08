Se desvela el misterio en torno a la niñera del pequeño Archie

A diferencia de la niñera española María Teresa Turrión que se ocupa de los hijos de los duques de Cambridge desde el nacimiento de su primogénito Jorge y que se ha convertido en un rostro reconocible para los británicos gracias a sus apariciones junto a la familia real, hasta ahora no había trascendido ningún detalle sobre la persona que estaría ayudando al príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle con los cuidados del pequeño Archie.

Ese misterio se ha resuelto por obra y gracia de las imágenes del matrimonio que se publicaron a principios de esta semana y en las que aparecían embarcando en un avión privado en Niza.

A primera vista, lo que llamaba la atención era el hecho de que los duques de Sussex se hubiesen decantado por un método de transporte tan contaminante en comparación con los vuelos comerciales, pero fijándose más atentamente se apreciaba también la presencia de una mujer de raza negra y de mediana edad que la prensa inglesa no ha tardado en identificar como la "nanny" de Archie.

Por el momento no se conocen más detalles de esa empleada, aunque las fuentes a las que ha tenido acceso el periódico The Sun afirman que no reside en Frogmore Cottage, el hogar de Enrique y Meghan, y que se trata además de la tercera niñera a la que recurren los papás novatos: la primera habría sido despedida por una supuesta falta de profesionalidad y la segunda habría trabajado únicamente en turnos de noche.

Sin embargo, a la tercera ha ido la vencida y Meghan estaría encantada con la actual cuidadora de su hijo de 3 meses. Tanto que se espera que ella les acompañe en su próxima visita oficial a Sudáfrica.