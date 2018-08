Todos los detalles sobre la supuesta ruptura de Ben Affleck y Lindsay Shookus

Los primeros rumores de que Ben Affleck podía haber concluido su relación con la productora Lindsay Shookus comenzaron a circular la semana pasada, en concreto después de que el actor fuera visto cenando junto a una chica Playboy de 22 años llamada Shauna Sexton el jueves en el popular restaurante Nobu de Malibú.

Las imágenes de su salida nocturna, que según han asegurado varios testigos presenciales a People parecía a todas luces "una primera cita", no hicieron más que destacar la ausencia de Lindsay en la celebración por el 46 cumpleaños de la estrella de Hollywood que había tenido lugar justo un día antes, a la que sí habían acudido los tres hijos que Ben tiene con su exmujer Jennifer Garner.

En realidad la pareja no ha sido vista en público desde julio a pesar de que ella se encontraría en Los Ángeles por motivos de trabajo. Ese detalle, sumado al hecho de que Lindsay decidió eliminar hace unos días su cuenta de Instagram según apunta el portal Page Six, parece venir a confirmar el final de su historia de amor con el intérprete y cineasta, si bien no demostraría que él ha pasado ya página con otra mujer.

La primera ocasión en que se vinculó a Lindsay con Ben fue antes del pasado verano, aunque ellos tardaron casi un año en empezar a dejarse ver juntos con naturalidad debido a que él acababa de oficializar su divorcio.

La guapa rubia pasó a convertirse automáticamente en el objetivo de sus paparazzi mientras veía cómo, pese a sus esfuerzos por mantenerse fiel a su discreción habitual, su vida cambiaba de forma radical."Resulta muy extraño para mí.

Toda mi carrera se ha desarrollado detrás de las cámaras y es ahí donde me siento más cómoda. Soy productora, madre y amiga. La idea de que se me pueda considerar una figura pública me hace reír, para serte sincera", confesaba este mismo junio en una entrevista a la revista ELLE.