Todos los detalles sobre la supuesta ruptura de Kourtney Kardashian y Younes Bendjima

Aunque hasta hace unas semanas seguían paseando su felicidad por medio mundo, la historia de amor de Kourtney Kardashian y Younes Bendjima habría dado ahora un inesperado giro que tiene a todos sus seguidores de Instagram con el corazón en un puño, ya que ambos han dejado de seguirse en esa misma plataforma.

Varios medios estadounidenses como TMZ y People apuntan a que la pareja habría roto su relación, y no precisamente de forma cordial, después de que este lunes salieran a la luz unas imágenes del modelo en actitud muy cariñosa con otra mujer -que más tarde fue identificada como Jordan Ozuna- durante una escapada a México. Younes, sin embargo, no ha dudado en recurrir a la mencionada red social para aclarar que la situación fue sacada intencionadamente de contexto :"Tienen muchas ganas de que sea el chico malo. Que le jo**n a Hollywood y su mi**da. Ya no puedes ni divertirte con amigos", lamentaba en un comunicado difundido en la sección de Stories de su Instagram, en la que poco después publicó una instantánea en la que Jordan y él aparecían comiendo junto a las otras doce personas que les acompañaban ese día.

Esa explicación no habría terminado de convencer a Kourtney, en especial después del comportamiento que su (ya supuesto) exnovio sacó a relucir el pasado julio en la esfera virtual, al publicar un comentario hiriente en una fotografía en la que ella posaba con un revelador bikini de espaldas a la cámara: "¿Eso es lo que necesitas enseñar para ganar 'me gustas?", escribió el joven en referencia al trasero de la estrella que quedaba en primer plano, un mensaje que parecía ser la primera pista acerca de una crisis que hasta entonces habrían conseguido mantener en segundo plano.

Por el momento ni Kourtney ni sus representantes se han pronunciado acerca de este culebrón virtual que habría puesto punto final a su relación de casi dos años con Younes. Quien sí lo ha hecho ha sido su hermana Khloé, que no ha tardado en responder a la publicación del modelo en la que negaba su supuesta infidelidad con el mensaje: "Alexa [el popular asistente de Amazon], pon 'Heard it all before' [que se traduciría como Ya lo he escuchado todo antes] de Sunshine Anderson" para restar credibilidad a sus palabras.

Por otra parte, el noviazgo de Kourtney y Younes ha durado mucho más de lo que muchos auguraban en un primer momento debido a su diferencia de edad -39 años ella y 25 él- y al hecho de que se trataba del primer novio que se le conocía a la celebridad desde la ruptura con Scott Disick, el padre de sus tres hijos.