La diferencia de edad entre Priyanka y Nick Jonas sigue generando mucho escepticismo

En un principio, cuando comenzaron a circular los primeros rumores acerca del romance que podrían haber iniciado Priyanka Chopra y Nick Jonas, la diferencia de edad entre los dos enamorados -diez años- apareció destacada en todas las historias que se escribieron sobre la pareja, pero la impresión de ambos es que eventualmente ese detalle insignificante quedaría olvidado. Desgraciadamente, ese no ha sido el caso, y a día de hoy siguen escuchando comentarios mezquinos al respecto.

"La gente ha dicho muchas mi**das acerca de ello, y sigue haciéndolo. Me resulta muy impactante, porque cuando le das la vuelta a la situación, y es el hombre quien resulta ser más mayor, a nadie le importa. De hecho, parece que incluso les hace gracia", ha lamentado la intérprete en una nueva entrevista a la revista InStyle.

La rapidez con que la pareja se comprometió al poco de iniciar su relación y decidió casarse pocos meses después también dio pie a un sinfín de especulaciones acerca de si todo podía tratarse de un montaje para conseguir publicidad. Esa teoría podría sostenerse de no ser porque Priyanka es una de las mayores estrellas de Bollywood y Nick uno de los ídolos juveniles más famosos de su generación y, en consecuencia, ninguno de los dos cuenta precisamente con un perfil mediático bajo.

Eso no impidió, sin embargo, que el pasado diciembre, justo antes de su espectacular enlace, se publicara un artículo que acusaba a la intérprete de ser una 'estafadora nata' y que obtuvo una gran repercusión. Varias celebridades -conocidas del matrimonio o no- salieron en su defensa criticando duramente que a Priyanka se le diera un trato que rozaba el sexismo y la xenofobia, pero ella prefirió no pronunciarse al respecto.

"Nick, mis cuñados Joe y Sophie, mi madre, mis suegros... todos estaban furiosos y me los encontré tecleando en sus teléfonos móviles para responder a ese artículo. Estaban como locos, pero realizar un comentario acerca de algo tan estúpido solo consigue validarlo de alguna forma, porque has permitido que te afecte", ha apuntado ella para justificar su decisión de no descender al nivel de sus detractores.

"Algunos no comprenden esa forma de actuar, pero no es que miremos hacia otro lado, se trata de un plan a largo plazo".