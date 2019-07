635x357 Los diplomáticos chinos recurren a Twitter para defender a su país. BARBARA ORTUTAY (Associated Press)

Diplomáticos y responsables chinos acuden cada vez más a Twitter para defender las políticas de Pekín ante la comunidad internacional, adoptando combativas posiciones y alimentando controversias en una plataforma social prohibida en su propio país.

En general, los responsables chinos solían evitar compartir sus puntos de vista en una red social, por lo que el estridente tuit de un diplomático basado en Pakistán generó gran revuelo.

Zhao Lijian, número dos de la embajada china en Pakistán, no ha dudado en meterse en aguas pantanosas con un tuit sobre la diversidad racial en Washington, donde "sabes que los blancos nunca van" a ciertos lugares "porque son zonas de negros y latinos".

Su tuit provocó la irritada respuesta de la antigua embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Susan Rice, que le respondió el lunes. "Es usted un desvergonzado racista. Y también increíblemente ignorante"

Zhao respondió calificando las acusaciones de Rice de "ridículas e indignantes", aunque luego borró su tuit original.

Es habitual que ciertos políticos occidentales expresen opiniones a hagan anuncios en Twitter --el presidente estadounidense Donald Trump es el campeón en la materia-- pero es inusual que ello ocurra en la diplomacia de Pekín.

Aunque los medios chinos estatales, como el Diario del Pueblo y el Global Times, actúan activamente en el extranjero con sus cuentas en Twitter y YouTube, la presencia de los responsables chinos en las redes sociales es más limitada.

"La política exterior está muy centralizada en China", afirma Elizabeth Economy, directora de estudios asiáticos en el Council on Foreign Relations. En general, los diplomáticos chinos "no van a difundir sus propios comentarios que no hayan sido autorizados" previamente.

Sin embargo, el propio presidente chino Xi Jinping ha asegurado muchas veces que "el relato de Occidente ha sido dominante sobre el de China en el extranjero", recuerda Economy.

"Por ello, ahora China no solamente intenta crearse una nueva imagen en el extranjero, sino también influir en el relato internacional", agrega.

Pekín prohíbe a los ciudadanos chinos acceder a las plataformas sociales extranjeras, como Facebook e Instagram, gracias a su "Gran muralla china en internet", que ejerce de censora.

Pero estas restricciones no se aplican generalmente a los responsables o medios estatales del país.

La semana pasada, el embajador chino en Estados Unidos, Cui Tiankai, se estrenó en Twitter, al mismo tiempo que su embajada en Washington.

No perdió su tiempo y de entrada criticó las planeadas ventas militares de Estados Unidos a Taiwán, por un valor de 2.200 millones de dólares.

"Ningún intento para dividir China tendrá éxito"" tuiteó el viernes. "Quienes juegan con fuego acabarán quemándose. Punto final", agregó.

China considera a Taiwán como una de sus provincias. El territorio está dirigido por un régimen rival que se refugió en esta isla después de la llegada al poder de los comunistas en el continente en 1949, al término de la guerra civil china.

Es difícil saber hasta qué punto el gobierno chino controla o veta los comentarios en línea de sus diplomáticos.

El ministerio chino de Exteriores no respondió a la pregunta de la AFP sobre si los diplomáticos necesitan una aprobación antes de hacer declaraciones en Twitter.

Pero de momento los mensajes de los diplomáticos chinos apenas se alejan de la narrativa oficial de Pekín.

Por ejemplo, la cita del embajador Cui sobre "jugar con fuego" es del ministro chino de Exteriores, Wang Yi, que ya usó esta frase la semana pasada.

Y el jefe de la misión en la embajada de China en India tambien es usuario de Twitter, aunque su perfil consiste esencialmente en retuitear artículos de los medios estatales de su país.