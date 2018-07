La discreta historia de amor de Pierce Brosnan y su esposa

Bien sea por su impresionante físico o por su inolvidable papel de James Bond, a lo largo de su carrera Pierce Brosnan ha cultivado una reputación de galán despreocupado y amante de la buena vida que, irónicamente, no podría alejarse más de su verdadera personalidad.

El actor de 65 años es un devoto hombre de familia y padre de cinco hijos: tres junto a su fallecida primera mujer Cassandra Harris -a los dos mayores, fruto de una relación anterior de ella, los adoptó tras su boda, aunque la pequeña, Charlotte, falleció en 2013 a causa de la misma enfermedad que su madre, cáncer de ovarios- y otros dos junto a su actual esposa Keely Shaye Smith.

Por norma general el intérprete irlandés se ha caracterizado por su discreción, pero en las últimas semanas y coincidiendo con la promoción de su último filme -la secuela de 'Mamma Mia'- se le ha podido ver posando con su pareja en la alfombra roja o dando románticos paseos por Londres tras la premiere. Curiosamente estas apariciones públicas han coincidido con el decimoséptimo aniversario de boda del matrimonio, que él ha querido celebrar dedicándole un romántico mensaje a su esposa en las redes sociales.

"Gracias por el amor que me has dado los últimos 25 años, mi vida, y por los siguientes", ha escrito la estrella de Hollywood junto a una fotografía de estudio en la que aparece dándole un romántico beso a Keely.

Pierce y Keely se conocieron en 1994 y se casaron en agosto de 2001 en la Abadía de Ballintubber, cuando ya habían nacido sus dos retoños en común: Dylan y Paris.Poco dado a hablar de su vida privada, el actor ha reconocido alguna vez que la estabilidad de su unión se basaba en parte en la admiración que sentía hacia la periodista y autora y que no paraba de crecer con cada año que compartían juntos.

"Adoro su vitalidad, su pasión. Posee una fortaleza sin la que no sería capaz de vivir. Cada vez que me mira, me tiemblan las rodillas", reconocía él allá por 2016 en una entrevista al periódico The Independent.