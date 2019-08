"Aquí disfrutando mi calva": Marisela Moreno celebra un año más de vida

Este miércoles 7 de agosto está de cumpleaños la modelo, presentadora y ex-Miss Panamá, Marisela Moreno, y a través de su cuenta de Instagram dejó claro que lo celebra agradeciendo que sigue viva y de forma muy optimista expresó "estoy segura que la gente me va a regalar turbantes".

La talentosa panameña, ha estado compartiendo en sus redes sociales cómo va enfrentando el tratamiento de quimioterapia para atacar el cáncer de mama que le fue diagnosticado en el mes de abril de este año, de una forma positiva y alegre por cada experiencia que esto ha traído a su vida.

Este martes compartió diferentes Stories en su cuenta de Instagram, donde resalta los beneficios de estar calva y además asegura que está tranquila porque el cabello le saldrá cuando termine con el tratamiento.

"Hoy yo aquí disfrutando mi calva, tengo que decirles que hay muchísimas ventajas, una de ellas es que utilizo cualquier champú, sobre todo aquel que me gusta cómo huele…y también estoy ahorrando bastante dinero en el salón de belleza, aunque sí lo extraño…yo creo que una vez en la vida toda mujer debe utilizar el estilo así como rapado, me siento contenta, algún día va a volver, es temporal…si tienes una mente positiva definitivamente esto es temporal…pero qué les parece si yo les digo a ustedes que una persona sufre de alopecia, es decir, que no tiene cabello y que muy difícilmente va a poder tener cabello en su vida…todas estas cosas hay que verlas de forma positiva, tengo cabello y estoy feliz…otra cosa, las uñas se te ponen un poco negras, sí, se ponen negras pero tienes dedos para chatear…algún día ya no van a estar negras y van a estar bien, todo tiene su lado positivo…", expresó la guerrera, que seguramente pronto estará totalmente recuperada. ¡Feliz Cumpleaños Marisela!