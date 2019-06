La divertida reacción de Jimmy Kimmel ante la posible muerte de su esposa

Por norma general suele ser Jimmy Kimmel quien pone en 'apuros' a sus invitados al conseguir que compartan algunas de sus historias más embarazosas o gamberras para deleite del público, pero cuando se trata de Jennifer Aniston en el sillón de los invitados, la dinámica puede cambiar muy rápidamente debido a que la actriz es amiga íntima de su esposa Molly.

En su última visita, la popular intérprete se ha encargado de desvelar la terrible 'experiencia' que ambas habían vivido juntas cuando organizaron un viaje a México el pasado febrero, que comenzó con su avión viéndose obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Cuando la tripulación les informó de lo que estaba sucediendo, todos los pasajeros se apresuraron a enviarles mensajes a sus allegados diciéndoles que les querían por si acababa sucediendo lo peor, pero en el caso de Molly ella recibió de su marido una respuesta que no esperaba.

"Acabo de crearme un perfil en Tinder, pero TE JURO que no lo activaré hasta que estemos seguros de lo que está pasando", rezaba el mensaje de Jimmy Kimmel que Jennifer se encargó de mostrar en su propio teléfono móvil a través de una captura de pantalla.Por si eso no fuera suficiente, la comprensible indignación de Molly no hizo más que aumentar las ganas de Jimmy de seguirle tomándole el pelo y cuando ella le reprochó que se hubiera atrevido a bromear en un momento así, él le contestó: "Y esta será mi foto de perfil", junto a un selfie suyo bastante poco favorecedor, todo sea dicho.