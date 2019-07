¿Quién se gastó 10 mil dólares en alcohol durante la fiesta de cumpleaños de 50 Cent?

De entre todos los regalos que recibió el rapero y actor 50 Cent durante la concurrida fiesta con la que, este lunes, celebró por todo lo alto sus 44 años de vida, el más inesperado y sorprendente de todos fue sin duda la colección de botellas de champán y otros sofisticados licores que aparecieron en su mesa como por arte de magia y que, al parecer, eran el resultado de un generoso gesto procedente de un completo desconocido.

"Todo el mundo que estaba en el club en esos momentos sabía de la presencia de 50 Cent y sus amigos, por lo que podría haber sido cualquiera, probablemente un gran admirador suyo. Se quedó de piedra al recibir el regalo, pero luego se mostró encantado y no dudó en aprovecharlo al máximo. Estaba pletórico y no paró de bailar en toda la noche", ha revelado una fuente al portal de noticias Page Six.

El mismo informante asegura que el responsable de semejante obsequio se habría gastado unos 10.000 dólares en las bebidas de las que disfrutaron el intérprete y sus acompañantes, quienes curiosamente ya habían tenido oportunidad de degustar con anterioridad varias unidades de la propia marca de champán del artista, llamada "Le Chemin du Roi".

"50 estuvo repartiendo personalmente copas de champán a todo el que pasaba por su mesa. Se le veía extremadamente feliz y muy pendiente de agasajar a sus invitados", ha explicado el confidente a la misma publicación. "Había varias chicas bailando en su mesa, pero él estaba más centrado en pasárselo bien con sus amigos", ha añadido.

Teniendo en cuenta que las celebraciones, las cuales tuvieron lugar en la exclusiva discoteca Rockwell de Miami, se prolongaron aproximadamente hasta las cinco de la mañana, resulta comprensible que el astro de la música, quien recordemos se encontraba de un excelente humor esa noche, se animara incluso a tomar el micrófono para deleitar a la clientela con algunos de sus grandes éxitos, como "21 Questions", "How We Do" y, sobre todo, "Down On Me".

"Las chicas se volvieron directamente locas cuando subió al escenario y empezó a cantar 'Down On Me'. Luego 50 Cent y su séquito siguieron abriendo botellas de champán y disfrutando de la fiesta hasta las cinco de la mañana, cuando decidieron marcharse a casa", ha manifestado la misma fuente.