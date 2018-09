La duquesa de Sussex rescata su pasión por la cocina por una buena causa

Casi cuatro meses después de su enlace y su incorporación 'oficial' a la familia real británica, Meghan Markle se siente preparada para sumergirse de lleno en su agenda en solitario y qué mejor manera de hacerlo que recurriendo a una de sus grandes pasiones: la cocina.

En su antiguo blog The Tigg, la duquesa de Sussex ya había documentado su talento entre los fogones, que ahora le ha servido para colaborar sobre el terreno con una organización benéfica llamada 'The Hubb Community Kitchen' (La cocina comunitaria del amor) y formada por mujeres de las comunidades afectadas por el terrible incendio de la torre Grenfell, que tras la tragedia de junio de 2017 se reunieron para preparar comida para aquellos que habían perdido su hogar.El palacio de Kensington ha anunciado este lunes la publicación de un libro titulado 'Together: Our Community Cookbook' ('Juntas: Nuestro libro de cocina comunitario') que incluye cincuenta de las recetas preparadas en esa cocina solidaria y cuenta con un prólogo escrito por la propia duquesa.

La recaudación obtenida con sus ventas irá destinada a financiar el proyecto y permitir que funcione siete días a la semana en lugar de dos, como lo hace en la actualidad.En el vídeo que ha difundido el palacio, Meghan narra cómo conoció por primera vez la iniciativa tras mudarse a Londres el pasado enero para "comenzar su nueva vida".

Ese mismo mes realizó su primera visita privada y desde entonces ha continuado acudiendo con regularidad a las instalaciones para implicarse activamente en su labor y en la creación del mencionado libro, que nació como una idea suya para obtener financiación."Me sentí conectada inmediatamente con esta cocina comunitaria porque, al igual que ellas, yo también creo en el poder de la comida y la cocina para fortalecer a una comunidad", explica la voz en off de la esposa del príncipe Enrique mientras la grabación la muestra cortando verduras y charlando con el resto de mujeres para conocer mejor sus historias.

"Durante mi primera visita, le pregunté a Munira, la jefa de cocina residente (por así decirlo), cómo podía ayudar. En seguida me pusieron un mandil, me arremangué y en un momento estaba ayudando a lavar el arroz para el almuerzo", recuerda Meghan en el prólogo.