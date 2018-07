Qué poco ha durado el descanso de Ariana Grande de las redes sociales

Una semana exacta, ese es el tiempo que ha aguantado Ariana Grande sin tuitear o compartir nuevas publicaciones en sus redes sociales después de anunciar que se tomaría un descanso de la esfera virtual para evitar que comenzaran a afectarle los comentarios negativos acerca de su compromiso con Pete Davidson.

La cantante tomó esa decisión poco después de que su chico eliminara todas las instantáneas de su cuenta de Instagram y anunciara que se retiraría de la misma durante una larga temporada harto de las críticas que había venido recibiendo, muchas de ellas a raíz de la broma que realizó acerca del atentado terrorista del Manchester Arena que acabó con la vida de 22 personas y dejó unos cincuenta heridos tras el concierto de Ariana en la ciudad.

Si bien el chiste era sin duda de dudoso gusto, no cabe duda de que no habría tenido la misma repercusión de no haber sido por el vínculo que le une a Ariana. En solidaridad, la artista abandonó el uso de Instagram y Twitter en favor de Snapchat alegando: "A veces no puedo evitar toparme con mucha negatividad y todas esas mierdas pueden afectarme y no merece la pena, la verdad".

Sin embargo, siete días después de publicar esa declaración de intenciones, la joven ha vuelto a echar mano de la plataforma visual por excelencia para promocionar el sencillo 'Bed', su nueva colaboración con Nicki Minaj, subiendo a su perfil un selfie suyo tomado ante el espejo que ha ilustrado con uno de los versos de la canción: "Este pequeño y precioso cuerpo luce mejor encima de ti".

Minutos después, también quiso compartir otra instantánea en la que aparece posando junto a su chico y cuyo acompañó de un solo emoticono en forma de anillo, sin duda una referencia a su futuro enlace.