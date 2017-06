¿A quién ha echado de menos Tom Holland durante sus viajes por el mundo?

El actor Tom Holland parece haberse propuesto derretir los corazones de medio mundo a base de emotivas visitas a hospitales infantiles ataviado con el uniforme de Spiderman, anécdotas que dejan patente su extrovertido carácter y su gusto por reírse de sí mismo y, ahora, sacando a relucir su lado más enternecedor a través del profundo amor que le profesa a su adorable perrita Tessa.Y es que el que fuera niño prodigio del cine que saltó a la fama con su aplaudido trabajo en 'Lo Imposible' (2012) dejó a finales de esta semana profundamente conmovidos a reporteros y admiradores por igual al aparecer en la premiere londinense del nuevo filme del superhéroe arácnido, 'Spiderman: Homecoming', junto a su simpática mascota y dejando bien claro que a ambos les une un vínculo tan estrecho como entrañable.

"Hoy la estrella del show es mi pequeño ángel. La he echado tanto de menos...", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen del evento que retrata al artista y al adorado can abrazados al tiempo que Tessa lame la oreja de su famoso dueño.

Solo unas horas después de regresar a su país natal, al simpático artista le esperaba un regalo muy especial de sus padres que, como no podía ser de otra forma, hacía referencia directa al cariño que Tom siente por su mascota y, sobre todo, a lo mucho que la ha echado de menos tras haberse pasado buena parte del año recorriendo el mundo con motivo del rodaje, y posteriormente con los actos promocionales, de la cinta que le consagrará como nueva estrella del universo Marvel.

"Este es el mejor regalo que podría esperar, gracias mama y papá, pero sobre todo gracias a ti, Josie Hillier, por pintar esto para mí. No sabéis lo muchísimo que me gusta", escribía junto a una foto del cuadro en cuestión, que retrata en forma de dibujo animado a su queridísima Tessa.A pesar de la sensación de vacío que le invade en ocasiones cuando se encuentra lejos de Tessa, de sus padres y de sus mejores amigos, lo cierto es que Tom no ha dejado de proyectar optimismo y entusiasmo a raudales cada vez que ha querido compartir en las redes alguna muestra de sus aventuras por el mundo, como las que se desprenden de sus recientes visitas a Estados Unidos y Singapur en el transcurso de este último mes.