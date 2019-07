¿Qué echaría de menos Chrissy Teigen si se volviera vegana?

Dejando claro desde el principio lo hipotético de su planteamiento para no provocar confusión sobre sus intenciones de futuro, la modelo y estrella televisiva Chrissy Teigen ha recurrido a su perfil de Twitter para interesarse sobre aquellos productos que más extrañarían sus seguidores en el caso de que decidieran abrazar el veganismo. Y para dar ejemplo, ella misma ha reflexionado sobre la forma en que afrontaría la misión al tiempo que revelaba qué alimento echaría profundamente de menos.

"Si estuvierais pensando en haceros veganos, ¿qué sería lo que más echaríais de menos? Creo que en mi caso sería el queso. No me importaría demasiado renunciar a la carne porque hay alternativas veganas que son maravillosas, pero he probado una especie de queso vegano y tengo que decir que es bastante flojo", ha revelado la esposa de John Legend en su espacio personal.

Hace unas semanas, y coincidiendo precisamente con el lanzamiento del último libro de recetas de Chrissy -llamado 'Cravings: Hungry for More'- el simpático cantante se deshacía en elogios hacia su polivalente esposa por su pericia en la cocina y por la oportunidad que le había dado de recrear dos de los platos más significativos del amplio repertorio culinario de la también presentadora.

"Me encanta hacer la sopa de cebolla siguiendo las instrucciones de su libro. Es increíble. Las costillas que prepara también son maravillosas", manifestaba John en conversación con la revista Hamptons y justo antes de presumir de sus propias habilidades en el apartado gastronómico."Los macarrones con queso son mi especialidad. La clave y lo más importante es añadir la cantidad justa de ajo", compartía.