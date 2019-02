Así podría emparentarse Chrissy Teigen con la familia real británica

La última ocurrencia de Chrissy Teigen podría llevarle, sin pretenderlo, a establecer lazos con la mismísima familia real británica. La modelo, esposa de John Legend y madre de dos hijos junto al cantante, acaba de descubrir el nombre de Beatriz -o Beatrix en su inglés natal- y considera que es uno de los más bonitos que ha escuchado nunca.

Sin embargo, por el momento ella no tiene con quién utilizarlo ya que no se plantea ni aumentar la familia ni en último caso adoptar una nueva mascota a la que pudiera bautizar así."Bea es un nombre adorable. Que alguien llame Bea a su hija, por favor. No estoy lista para ir a por otra niña, y John dice que no más perros", tuiteó la estrella de las redes sociales proponiendo un aliciente para cualquier que se animara a aceptar su sugerencia.

"Prometo que sería la madrina".Lo que muy probablemente no se esperaba la modelo es que una Beatriz muy famosa, la princesa Beatriz de Inglaterra -nieta de la reina Isabel II-, respondiera a su propuesta para preguntar si la oferta para ejercer de madrina se extendía también a personas adultas.

"A mí me encantaría que fueras la mía", le aseguró la royal británica.La extrovertida pelirroja rara vez utiliza la esfera virtual para asuntos no relacionados con su trabajo humanitario, pero aparentemente no pudo resistirse a entrar al juego de Chrissy y seguirle la broma.