¿De quién está enamorada Billie Eilish?

La cantante Billie Eilish, de solo 17 años, ha conseguido con solo unas escuetas declaraciones sortear como toda una profesional una pregunta concebida para forzarle a abrir públicamente su corazón y, al mismo tiempo, realizar todo un ejercicio de autoafirmación que a buen seguro servirá también para animar a su joven base de seguidores a aceptarse tal como son, reforzar sus autoestimas y a no descuidar nunca sus propias necesidades.

"He estado enamorada en el pasado, pero no en estos momentos. Estoy enamorada de esta mujer, eso sí, de mí misma", ha manifestado la intérprete de 'bad guy' en conversación con el portal de noticias 3Voor12, justo antes de echar la vista atrás y rememorar sus años de mayor inseguridad personal.

"Creo que tenía 13 años cuando me sentía más insegura. No tenía la confianza que tengo a día de hoy y me costaba hablar con los demás como una persona normal. Cuando veo fotos de esa época o pienso sobre mí misma en esos tiempos, tengo que decir que no me siento cómoda con el tipo de persona que era", ha añadido con su franqueza habitual.

Por otro lado, la intérprete se ha sincerado incluso sobre los problemas de "dismorfia" que le aquejaban cuando se encontraba a las puertas de la adolescencia y que, según ella, están íntimamente relacionados con la aversión que ha sentido siempre por las prendas demasiado ajustadas o reveladoras.

"Ese fue el culmen de mi inseguridad con la dismorfia. No me podía mirar al espejo. Básicamente, antes de cumplir los 16, el cartílago de tu cadera no está aún firme, todavía crece. Y yo estaba en clases de hip-hop con gente relativamente mayor, era la clase más avanzada. Y en el baile suele utilizarse ropa demasiado pequeña", ha revelado en su entrevista.