¿Ha encontrado el amor Camila Cabello?

A pesar de que la cantante Camila Cabello (20) ha repetido por activa y por pasiva que en estos momentos se encuentra soltera y sin compromiso, la reciente escapada vacacional que emprendió con destino a las paradisíacas playas de México podría contradecir claramente sus palabras, ya que como publica la edición digital del canal E! News citando a testigos directos de la escena, en ellas la intérprete se habría dejado ver besando apasionadamente a Matthew Hussey, un entrenador personal de 30 años.

"Los dos se mostraron inseparables en todo momento y no tuvieron reparo alguno a la hora de dirigirse miradas cómplices y un sinfín de muestras de cariño, incluidos tiernos besos", ha asegurado una fuente al mencionado portal de noticias.

A la espera de conocer más información sobre este supuesto idilio de la que fuera integrante de la banda femenina Fifth Harmony, semejante hallazgo hace imposible no empezar a especular con la posibilidad de que la artista, por fin, esté experimentando ya las sensaciones que se desprenden del que sería su primer amor.

"Sinceramente, nunca he estado enamorada y jamás he tenido una relación larga. Así que cuando comparto mis canciones con la gente, hay algunos que me preguntan: '¿Pero a quién va dirigido este tema? Jamás te he visto con un chico'. Y la verdad es que las letras hacen todas referencia a fantasías que tengo en mi cabeza. La temática del amor no correspondido está siempre presente en mí, no dejo de pensar en personas a las que podría amar en la lejanía", explicaba Camila con un punto de secretismo hace solo unos meses.

Como era de esperar, sus puntuales declaraciones sobre un asunto tan delicado y personal como el de la vida sentimental, sin olvidar el romanticismo que exuda en algunas de sus colaboraciones musicales con artistas masculinos -véase Shawn Mendes-, ha obligado a la vocalista -o a la otra parte implicada- a salir con frecuencia al paso de rumores infundados sobre hipotéticos amoríos.

"¿Que si hay algo entre nosotros? No, en absoluto, simplemente somos buenos amigos. Ella es una de esas personas con las que conectas de forma instantánea, tanto en lo creativo como en lo personal, por lo que la considero una de mis mejores amigas a día de hoy", explicaba el mencionado Shawn Mendes a raíz de su dueto 'I Know What You Did Last Summer' del verano de 2016.