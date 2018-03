El emotivo encuentro de David Bustamante con su admiradora más efusiva

Puede que el cantante David Bustamante no esté atravesando estos días su mejor racha tanto en lo personal como en lo profesional, teniendo en cuenta su crisis matrimonial con Paula Echeverría y los conciertos que ha tenido que cancelar esta semana por unos inoportunos problemas experimentados en su voz, pero eso no le ha impedido hacer un esfuerzo para regresar a la televisión con el objetivo de hacer realidad el sueño de una de sus mayores admiradoras, una joven con Síndrome de Down llamada Laura.

Y es que, a principios de esta semana, el artista cántabro acudía a los estudios del canal de televisión Telecinco para grabar su participación en el programa 'Volverte a ver', que consistía nada menos que en hacer acto de presencia sin previo aviso para darle toda una sorpresa a la mencionada seguidora y, sobre todo, la oportunidad de conocerle en persona para profesarle su más sincera admiración.

Pues bien, como se desprende de la emisión del citado espacio televisivo ayer jueves, el plan no podría haber salido mejor para ninguna de las dos partes, ya que tanto Laura como Bustamante acabaron fundidos en un abrazo y profundamente emocionados ante lo conmovedor del encuentro, para el cual jugaron un papel decisivo los padres de la chica, Tomás y Lina.

"Os quiero dar las gracias por hacer realidad el sueño de vuestra hija. Yo soy papá de una niña que tiene nueve años, y sé perfectamente que un padre hace lo que sea por un hijo", les dirigió el artista a los orgullosos progenitores en un momento del programa para poner en valor sus esfuerzos, antes de dejar patente el efecto tan positivo que ejerce en su estado de ánimo contar con el calor y el cariño de sus fans.

"El amor de un fan así es el más generoso que hay, lo da absolutamente todo sin pedirte nada a cambio, es increíble", apuntó en la misma conversación sin poder contener su entusiasmo.Como era de esperar, la entrañable historia de Laura y de esos padres devotos que hacen todo cuanto esté en su mano para hacerle feliz acentuó, posteriormente, la tradicional sensibilidad del afamado cantante y la forma en que exterioriza los sentimientos que alberga hacia la persona más importante de su vida: su hija Daniella."¡Mi chica favorita y yo os mandamos muchos besos! Me llenas el alma, princesa", reza el bonito mensaje que le dedicó en Instagram junto a una foto que les retrataba posando divertidos.