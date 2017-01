El mundo del espectáculo rinde homenaje a Mary Tyler Moore

Han pasado escasas horas desde que falleciera la conocida actriz de televisión Mary Tyler Moore, pero eso no ha sido obstáculo para que un sinfín de rostros conocidos del mundo del entretenimiento hayan querido honrarla públicamente y sacar a relucir algunas de las muchas cualidades que hicieron de la intérprete estadounidense, quien se convirtió en toda una estrella en la década de los 60 por su participación en la serie 'The Dick Van Dyke Show', una de las intérpretes más queridas tanto para el público como para sus compañeros de gremio.

De hecho, ha sido el propio Dick Van Dyke quien a sus 91 años ha liderado el sinfín de homenajes y muestras de cariño que Hollywood ha dedicado a una de las artistas más carismáticas del ámbito televisivo, destacando ante todo sus dotes para la comedia y la profesionalidad con la que afrontaba las duras jornadas de rodaje de la citada serie.

"Tuve la suerte de verla crecer en primera persona y desarrollar ese talento innato que tenía. Simplemente fue la mejor de su generación. No sé exactamente cómo era capaz de manejar tan bien los tiempos, lo que es esencial en comedia, y además también teníamos a Morey Amsterdam y Rose Marie, que eran las veteranas y sus lenguas eran afiladas como cuchillos, pero es que Mary aprendió con mucha rapidez y acabó siendo la mejor de todos. A los dos episodios ya nos tenía a todos riendo a carcajadas", se sinceró el intérprete a la revista The Hollywood Reporter.

Por su parte, el actor Michael Keaton ha querido recordar a la extrovertida intérprete fundamentalmente por su "generosidad" y por el gran sentido del humor que derrochaba en cualquier circunstancia, ya fuera ante las cámaras o en su parcela más íntima: "Mary Tyler Moore podía iluminar toda una habitación con su personalidad. Es un icono de nuestra profesión y una de las mejores amigas que tuve. Fue mi compañera y también mi jefa, y en cualquier situación dejaba claro que era una mujer generosa e increíblemente divertida", señaló a través de un comunicado público.

Otras estrellas televisivas que han querido reivindicar el extenso legado que deja Mary Tyler Moore, quien falleció a causa de un paro cardíaco y después de una semana con respiración asistida, en la historia del entretenimiento televisivo han sido los presentadores Oprah Winfrey y Jimmy Fallon, quienes se ha referido a la malograda intérprete como todo un referente profesional y personal.

"Todavía no me creo que Mary Tyler Moore llegara a tocar mi cara. Incluso viendo esta foto tan divertida, me entran ganas de llorar. La querré siempre y la echaré mucho de menos", escribió Oprah en su perfil de Twitter junto a una foto que las retrataba a ambas compartiendo un cariñoso abrazo.

"Fue una pionera, no solo en lo referente a la televisión y al ámbito de la comedia, sino para todas las mujeres. Su personaje en el programa que protagonizaba fue una de las primeras mujeres trabajadoras en la historia del medio. Siempre la he asociado con la televisión, mi familia yo cenábamos durante su programa y hemos llegado a considerarla como parte de nuestra familia", se sinceró el cómico durante el espacio nocturno que dirige y presenta para ensalzar su figura y su relevancia en la cultura popular estadounidense.